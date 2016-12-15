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مخرج مصري يؤكد: خطأ طبي "ساذج" سبب وفاة أحمد راتب

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الخميس 15-12-2016 15:16

تمسك المخرج المسرحي محمد حسن بزعمه أن الفنان أحمد راتب لم يتوف بسبب أزمة قلبية كما أعلن فريقه المعالج، وإنما بخطأ طبي ساذج حدث منذ ثلاثة أشهر، وأدى لإصابة الفنانة القدير بفشل في الكلى وجفاف شديد، وانهيار بالوظائف الحيوية للجسم!!

المخرج والممثل د.محمد حسن رافق الفقيد طوال الشهور الماضية للتحضير لمسرحية "بلد السلطان" وكان على اطلاع بتطور حالته الصحية، وأكد أن راتب أصيب منذ ثلاثة أشهر بتجمع مائي على الرئة، ودخل المستشفى لتلقي العلاج وبعد استقرار الحالة تم وضع نظام دوائي لتجفيف الماء على الرئة بدون تدخل جراحي، ولكن الطبيب نسي أن يضع جدولاً زمنيا للعلاج، فاستمر الفنان القدير في تعاطي العقار لمدة أطول من الموصى به طبياً مما أدى لإصابته بجفاف شديد تحول لفشل في وظائف الكلى وهشاشة العظام ، وأكد أن الفريق الطبي لم يجد حلاً أمام هذا التدهور إلا إدخال راتب بغيبوبة صناعية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولكن الحالة تدهورت وانتهى الأمر بالوفاة.

يذكر أن تقرير الوفاة الصادر رسمياً أكد أن الفقيد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، ولا توجد إشارة لإصابته بالجفاف أو الفشل بوظائف الكلى وإنما انحصر التقرير بفشل وظائف الرئة ومتاعب بالقلب بسبب الشيخوخة.

اتهام مخرج "بلد السلطان" مجرد رواية لشاهد عيان ..ولكنه قد يتحول لقضية جنائية إذا قررت أسرة الفقيد التقدم بشكوى رسمية لنقابة الأطباء في .

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سيدتي

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