توبا بيوكستون تفرض تقليص أدوار زميلاتها للاستمرار في مسلسل الشجاع والجميلة

عمان- سميرة حسنين

نشرت الصحافة التركية خبراً مفاده أن الممثلة التركية توبا بيوكستون اشترطت للإستمرار بتصوير دور البطولة النسائية الأولى في مسلسلها (الشجاع والجميلة- cesur ve Guzel ) على الشركة المنتجة، اختصار مشاهد ومساحة أدوار الممثلات الأخريات اللواتي يشاركنها في المسلسل، لكي تحظى بمفردها بالمساحة الأكبر على الشاشة.

وأكّد الخبر أنّ عدد الممثلات الكبير لم يرحها نفسياً.

وذكر الخبر أنّ شركة الإنتاج وافقت على طلب توبا بويوكستون بدون نقاش أو تردد لأن المسلسل منذ انطلاق الحلقة الأولى منه يتنافس على المركز الأول مع المسلسل الشهير (أنت وطني) في الرايتنغ، ويحظى بنسبة مشاهدة عالية، والطلب كبير على شرائه من الدول الأجنبية والعربية.

وقال الخبر المنشور في صحيفة تركية واسعة الانتشار، إنّ الموافقة صدرت دون أن تدرس تداعيات هذا القرار على نجاح المسلسل.

واللافت أن كل الأدوار النسائية في المسلسل حظيت باهتمام المؤلفة والمخرج إلى جانب البطلين الرئيسيين، ونالت الممثلات المؤديات لها شعبية كبيرة وتفاعل الجمهور معهن.

وقد نالت ثلاث ممثلات شابات في المسلسل المساحة الأكبر من أحداث الحلقات الخمسة الأولى، وتميز أداؤهن بالبراعة والدفء والإقناع على الشاشة وهن حسب أهمية أدوارهن:

سيزين أكباش أغولاري: التي تؤدي دور (جاهدة) زوجة شقيق سوهان (توبا بويوكستون) التي تخطط سراً للحصول على ثروة عائلة زوجها كورهان كورلوداغ فتحاول قتل سوهان وتفشل، فتدعي كذباً انها حامل بعد اتفاقها على شراء مولود هوليا منها.

غوزدة توركبينتشي التي تؤدي دور( المحامية الحسناء بانو) صديقة جسور وكاتمة أسراره التي تساعده على الإنتقام واسترداد ثروة وومتلكات عائلته من تحسين بيك كورلوداغ، والتي تحبه بنفس الوقت وتحاول منعه من الوقوع في حب سوهان الجميلة رغم حقده على والدها المجرم والقاتل.

وحظيت غوزدة توركبينتشي بأدائها الطبيعي وجمالها الخاص وشعرها الأحمر وجاذبيتها على الشاشة بالإعجاب، ويقال أن دورها في (الشجاع والجميلة) لا بد أن يقودها للبطولة الأولى مستقبلاً، وهي المنافسة الحقيقية لتوبا بويوكستون في المسلسل أكثر من باقي الممثلات .

نيهان بويوكاتش التي تؤدي دور الصيدلانية الحسناء (عدالات) عشيقة تحسين بيك والد سوهان التي ارتكبت بتحريض منه بعد أن غسل دماغها في سن المراهقة جريمتيّ قتل، وتسببت بقتل والد جسور بالرصاص.

الحلقات القادمة ستكشف إن كانت حقاً توبا بويوكستون اشترطت اختصار مساحاتهن ومشاهدهن أو لا؟