استراتيجية للتوسع فى 5 محاصيل شتوية وزيادة مساحة القمح

أعدت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي خطتها الاستراتيجية لزراعة المحاصيل الشتوي للموسم الجديد 2016 – 2017 ، والتي تعتمد علي التوسع في زراعة القمح لتلبية إحتياجات رغيف الخبز المدعم، والحد من إستيراد القمح من الخارج، بالاضافة إلي زراعة محاصيل الشعير والبرسيم والفول البلدي والبصل المصري اللازم للإحتياجات المحلية والتصدير الخارجي.

وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي،أن المساحات المتوقع زراعتها بالقمح الموسم الجديد تصل إلي 3 ملايين و400 ألف فدان بزيادة 200 ألف فدان عن العام الماضي، ضمن خطة لتشجيع الفلاحين علي زراعة المحصول للإقتراب من تلبية إحتياجات الاستهلاك المحلي، موضحا أنه تم توفير 95 ألف طن تقاوي معتمدة ذات إنتاجية عالية تتحمل الظروف المناخية وتحقق أعلي إنتاجية، وتصل نسبة تغطية التقاوي المعتمدة من الوزارة 50% من الاحتياجات لأغراض زراعة المحصول بينما يتم توفير باقي الكميات من الشركات الخاص أو تخزين حبوب الموسم الزراعي السابق.

وأوضح التقرير ان الادارة المركزية لإنتاج التقاوي إستلمت 404 ألفا و 774 أردب، من الفلاحين والحقول الارشادية بمختلف المحافظات بالاضافة إلي رصيد التقاوي من الموسم الماضي، وتم الانتهاء من إعداد 396 الف و330 أردب، مشيرا إلي توزيع كمية من تقاوي القمح منذ بدء موسم زراعة المحصول بلغت 294 ألف أردب بمختلف المحافظات .

وفيما يتعلق بموسم زراعة الشعير أكد التقرير ان الوزارة تستهدف زراعة 230 ألف فدان من الشعير لتلبية إحتياجات انتاج الاعلاف والانتاج الحيواني، فضلا عن الاستخدامات الاخري للشعير في صناعة المشروعات، موضحا انه سيتم توفير 469 طنا تقاوي بنسبة تصل إلي 10% من احتياجات زراعة الشعير بمختلف المناطق الجديدة، بينما يتم توفير باقي الاحتياجات من مصادر الانتاج الزراعي للموسم الماضي، أو من خلال الشركات الخاصة والمراكز البحثية المعتمدة.

واوضح التقرير أنه تم إستلام 1584 أردب شعير تمهيدا لأعدادها كتقاوي معتمدة، بالاضافة إلي انتاج مركز البحوث الزراعية من تقاوي الشعير والبالغة 2213 أردب، مشيرا إلي انه تم توزيع 2130 أردب من هذه الكميات من تقاوي الشعير المتميزة بتحمل درجات الحرارة العالية وملوحة التربة، وقليلة الاستهلاك للمياه.

وأشار التقرير إلي أن المساحات المتوقع زراعتها بمحصول البرسيم للموسم الجديد تصل إلي 1.5 مليون فدان، مشيرا إلي أن إجمالي التقاوي المعتمدة اللازمة لزراعة هذه المساحات تصل إلي 71 الف و880 طنا، يتم توفيرها من خلال المراكز البحثية المعتمدة، وشركات القطاع الخاص، والتي يتم الاستفادة من المحصول في الانتاج الحيواني.

ولفت التقرير الرسمي إلي أن المساحات المتوقع زراعتها بالفول البلدي تصل إلي 105 ألف فدان، إنتهت الادارة المركزية لإنتاج التقاوي من إعداد 2144 طنا كتقاوي معتمدة لزراعة الفول البدلين بنسبة تغطية تصل إلي 40%، ويتم توفير باقي التقاوي من الشركات الخاصة المعتمدة، مشيرا إلي أن خطة انتاج البصل المصري تستهدف توفير 8 طن و 553 كجم، من تقاوي البصل المعروفة بـالحبة السوداء.