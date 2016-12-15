فرقة “محمد منير” تسافر غدا الأردن استعدادا لحفله المقام برعاية الملكة “عالية”

غادرت القاهرة صباح اليوم الفرقة الموسيقية الخاصة بالفنان محمد منير، متجهه إلى العاصمه الأردنية “عمان”،وذلك من أجل مشاركته الحفل المقام غدا الجمعه 16 ديسمبر.

يستعد حاليا للحفل المقرر أن يحيه بالأردن،وذلك يوم 16 ديسمبر المقبل.

> الحفل يقام تحت رعاية الأميرة عالية بنت الحسين، وبتنظيم “أنا الأردن”، ويقام على مسرح الأرينا- جامعة عمان الأهلية.

وتضم الفرقة الموزع الموسيقى شريف نور،عبد الله حلمى”كولة”،حازم عبد القادر “درامز”،أحمد نظمى”جيتار”،مامى”باص جيتار”، نور عاشور”ساكسفون”،ميزو جمال”إيقااعات”،أحمد سالم “دف”،رضا حنكش”طبله”،أحمد سعيد وسامى يونس وأحمد محمود ولوبا”كورال”،بالإضافة لنادر محمد “مديرا فنيا”.