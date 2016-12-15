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انقضاء دعوى شركة ستارز ضد فودافون بسبب إعلان «العيلة الكبيرة» بالتصالح

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انقضاء دعوى شركة ستارز ضد فودافون بسبب إعلان «العيلة الكبيرة» بالتصالح انقضاء دعوى شركة ستارز ضد فودافون بسبب إعلان «العيلة الكبيرة» بالتصالح

اعلان العيلة الكبيرة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار وليد البكباشي، بانقضاء دعوى شركة ستارز للإنتاج الفني ضد شركة فودافون وورثة الموسيقار سيد مكاوي، بسبب اعلان “العيلة الكبيرة” بالتصالح.

و تعود تفاصيلها إلى تقدم الشركة المدعية بدعوي ضد فودافون وورثة الموسيقار تطالبهم بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه، وذلك نتيجة للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بعد استغلال لحن أوبريت الليلة الكبيرة في الإعلان الدعائي الذي تم اذاعته في شهر رمضان الماضي.

واستندت الشركة المدعية علي عقد موثق من الشهر العقارى يرجع تاريخه الي 1993، يكفل حقها القانوني في اللحن وعدد من الالحان والاغاني الاخري.

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