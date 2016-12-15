وزير البيئة : غلق مكامير الفحم القديمة غير المطابقة للمواصفات



> قال الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة، إن لجنة مشكلة من وزارات الزراعة والرى والبيئة والصناعة والتنمية المحلية ممثلة فى المحافظة ذاتها بناءا على قرار من رئيس مجلس الوزراء تتابع عملية توفيق أصحاب المكامير أوضاعهم والانتقال من الطريقة التقليدية للعمل بمكامير الفحم إلى استخدام الى الأفران المطورة ونماذج تم إجازة استخدامها بيئيا سواء محلية أو مستوردة ، متابعا ” سنغلق أى مكمورة لن توفق أوضاعها بيئيا”.

وأكد الوزير، أنه من المقرر أن تنتهى جميع المكامير من توفيق أوضاعها خلال عام بناء على قرار رئيس الوزراء الأخير ، موضحا أن الامانة العامة المشكلة هى الجهة التى تتلقى طلبات التقييد ويتضمن خطته لتوفيق أوضاعه.

وأشار الوزير، إلى أن الترخيص سيصدر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ،مشيرا إلى أنه يجوز للجهات الإدارية منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة وحسب مقتضيات الحاجة .

وأوضح الوزير ، أنه بعد حصول صاحب المكمورة على الموافقة على التشغيل سيلتزم بإجراء القياسات البيئية سنويا للنموذج المطور من خلال احدى الجهات التى يحددها جهاز شئون البيئة كما يلتزم بتقديم نتائج القياسات البيئية الى جهاز شئون البيئة لعمل تقرير عن موقف الالتزام البيئى خلال فترة التشغيل ، موضحا أنه سيتم تقديمه كأحد المتطلبات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط .