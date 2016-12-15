سقوط خلية إخوانية يتزعمها طبيب شرعى أثناء عقدهم لقاء تنظيميا بالعاشر

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، اليوم، القبض على خلية إخوانية، يتزعمها طبيب شرعى، أثناء عقدهم لقاء تنظيميا داخل شقة بالعاشر من رمضان لتنفيذ أعمال الجماعة الإرهابية، وتم التحفظ على المضبوطات التى بحوزتهم وإخطار نيابة العاشر للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، يفيد ضبط خلية تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، يتزعمها طبيب شرعى بالقاهرة، ومعه 8 آخرين بينهم خطيب وإمام وأخصائى تحاليل طبية وأخصائى تدريس، و3 مدرسين.