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السيسى لـ"وزير النقل": مهلة 6 أشهر لتغطية الطرق الجديدة بالخدمات

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السيسى لـ"وزير النقل": مهلة 6 أشهر لتغطية الطرق الجديدة بالخدمات السيسى لـ"وزير النقل": مهلة 6 أشهر لتغطية الطرق الجديدة بالخدمات

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

أكد الرئيس عبدالفتاح ، أن الطرق الجديدة ستخضع لمحطات رسوم وتأمين حفاظا على صيانتها، مضيفًا: يجب وضع كاميرات مراقبة على جميع الطرق والمحاور"، وتوفير الخدمات على الطرق الجديدة، لما لها من دور فى توفر الكثير من فرص العمل.

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات الطرق، حديثه لوزير النقل قائًلا: " مهلة 6 أشهر للانتهاء من إقامة محطات الوقود بالطرق الجديدة، ومافيش طريق هانعمله دلوقتى من غير محطات رسوم وتأمين".

كما طالب الرئيس السيسى من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بعمل تقارير وملاحظات عن المشروعات، التى يتم تنفيذها.


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