والد عادل حبارة: ابنى كان دايما بيقولى الإخوان هما اللى هيموتونى

الشرقية- فتحية الديب

قال محمد إبراهيم محمد عبيد، والد الإرهابى عادل حبارة، إنه سيتم دفن جثمان ابنه بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف عبيد " ابنى دائما كان يقول له الإخوان هما اللي هيموتوني.. هما اللي هيسجنوني".

وكانت محكمة النقض قضت السبت الماضي برفض الطعن المقدم من دفاع حبارة، وقررت تأييد حكم الإعدام شنقا بحقه.

ونُفذ حكم الإعدام اليوم، حيث تم إحضار الإرهابي "عادل حبارة " إلى غرفة الإعدام وهو مقيد اليدين والقدمين، ثم تمت تلاوة منطوق الحكم الصادر ضده من قبل ضابط السجن، وبعد انتهاء سماع ما اقترفت يديه وتذكيره بما فعله بحق 25 مجندًا قام أحد وكلاء النيابة الحاضرين بسؤاله عما إذا كان لديه أقوال من عدمه فأجاب حبارة بأنه ليس لديه ما يقوله.

فيما سادت حالة من الإرتياح الشديد بين أبناء محافظة الشرقية، فور علمهم بتنفيذ حكم الإعدام في حبارة قاتل الجنود المصرييين في سيناء.