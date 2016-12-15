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ضبط مستريح جديد بأسيوط استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين لتشغيلها بالحلوى

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ضبط مستريح جديد بأسيوط استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين لتشغيلها بالحلوى ضبط مستريح جديد بأسيوط استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين لتشغيلها بالحلوى

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من القبض على شخص بتهمة النصب على المواطنين، حيث استولى على 6 ملايين جنيه من أموالهم بدعوى تشغيلها.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بتمكن فريق مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد مجدى من ضبط "أ.ع" مقيم قرية الزاوية والمطلوب ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة فى واقعة المحضر الجماعى رقم 8034 والذى يضم 7 أشخاص يتهمونه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مقابل من 2 إلى 3 فى المائة مقابل أرباح، وبعد عدة أشهر امتنع عن دفع الأرباح أو إعادة رأس المال لهم.

 

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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