مطاردة بالأسلحة النارية تنتهى بسقوط عصابة سرقة المحلات التجارية بالسلام

كتب إبراهيم أحمد

شهدت منطقة السلام، مطاردة مثيرة بين رجال الشرطة وعناصر تشكيل عصابى مسلح أطلق الأعيرة النارية تجاه القوات فى محاولة للهرب، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من مطاردتهم وضبطهم، وتبين أنهم يكونون عصابة لسرقة المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول، بالشارع الجديد اشتبهوا فى عدد من الأشخاص يستقلون السيارة رقم ص ج 4973 ماركة نيسان نصف نقل بيضاء اللون، وحال قيامهم باستيقافهم للاطلاع على التراخيص فروا هاربين بالسيارة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه القوات، فقام الضابط والقوة المرافقة بمطاردتهم.

ونجح الضابط عقب مطاردتهم من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "ميلاد م ز" 25 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 2871 لسنة 2010م 6 أكتوبر جيزة "سرقة بالإكراه"، و"سعيد ع أ" 33 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 5 قضايا أخرها 2395 لسنة 2009م إمبابة "سرقة متجر"، و"أيمن ا ر" 37 سنة عامل، مقيم دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، السابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 6097 لسنة 2003 م بولاق "سرقة متجر".

وضبط بحوزة الأول سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتين"، وعثر بداخل السيارة على "مقص حديدى، وعتلة حديدية، و21 جركن زيت"، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقات المحال التجارية بأسلوب "قص القفل" باستخدام المضبوطات حيازتهم، وأن جراكن الزيت المضبوطة استولوا عليها من داخل محل زيوت كائن بالشارع الجديد ملك "علاء ج إ" 33 سنة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.