نيابة ثان أكتوبر تستعجل تقرير الصحة بشأن المنتجات المضبوطة بـ"هاينز"

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت نيابة ثان أكتوبر، تقرير مفتشى وزارة الصحة بشأن المنتجات الغذائية من الطماطم والصلصلة ومستلزمات الإنتاج المضبوطة بحوزة "مدحت.م" 46 سنة، مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، تمهيداً لاستدعاء مسئولى الشركة لسماع أقوالهم.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال أحمد مهران مقدم البلاغ الذى يتهم الشركة بالفساد، والذى أكد خلال التحقيقات، أن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مرعاتهم شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.

واتهم "مهران" خلال التحقيقات، مدير عام مصنع "هاينز" ومديرى الإنتاج والجودة، بالتلاعب بصحة المواطنين من أجل التربح السريع، وقدم أسطوانة مدمجة تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات التى تثبت حجم الفساد الموجود داخل شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، والذى يكشف عن استخدامهم الطماطم الفاسدة فى الانتاج، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مطالباً بغلق المصنع.