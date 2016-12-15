وداعا لحصوات الكلى بعلاج طبيعى منذ 300 عام

كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن علاج طبيعى منذ 300 عام فعال فى التخلص من حصوات الكلى بشكل طبيعى، ومن المكونات التى يتم تحضيرها لهذا العلاج الآتى: عصير الليمون و2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون و1 ملعقة كبيرة من عصير الرمان، ويتم إضافة هذه المكونات على بعضها البعض وتقلب جيدا لتشكيل خليط، وأخذ ملعقة كبيرة من هذا الخليط كل صباح قبل الإفطار.

يساعد هذا الخليط على التخلص من حصوات الكلى دون أى تدخل جراحى، وفقا لما أكده التقرير.

وتابع التقرير، هذا العلاج القديم يجعل الكلى سليمة وصحية، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائى بتجنب تناول الأطعمة الحمضية وإجراء الفحوصات بشكل منتظم أمر لابد منه، كما أن مزيج من عصير الليمون والرمان وزيت الزيتون يصل إلى الكلى عبر مجرى الدم فتعمل على إخراج السموم المتراكمة والنفايات من الجسم، لأن الطبيعة الحمضية لهذا العلاج الطبيعى لدية القدرة على الحل التدريجى لحصوات الكلى وخروجها عن طريق البول.

ووفقا للتقرير الكلى من الأجهزة التى لها العديد من الوظائف فهى تعمل فى القضاء على السموم من الجسم عن طريق البول، فعندما تصبح الكلى ضعيفة فإنها تفقد قدرتها على تخليص الجسم من السموم فتتراكم بالجسم وينتج عنها تكوين حصوات بالكلى قد تؤدى إلى الفشل الكلوى.