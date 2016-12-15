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محطة معالجة عتاقة تحصل على شهادة الجودة

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محطة معالجة عتاقة تحصل على شهادة الجودة محطة معالجة عتاقة تحصل على شهادة الجودة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال المهندس محمود طه رئيس مجلس إدارة شركة مياه محافظات القناة، إن لجنة تفتيش الإدارة الفنية المستدامة، قررت منح محطة معالجة صرف صحى عتاقة، شهادة الجودة لاستيفائها متطلبات تقنين الإدارة الفنية المستدامة، بمديرها المهندس مصطفى محمود على والعاملين بالمحطة، وذلك خلال التفتيش الذى أجرته اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة أشادت بتواجد قيادات فنيه على مستوى عال بالمحطة.

 

 وأشاد طه، خلال تفقده للمحطة، ما تم من إنجازه فى فترة قصيرة، بمتابعة الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتور محمد عبد الحميد مدير عام المعمل المركزى للصرف الصحى، ود.محمد عزت مدير عام المعمل المركزى بمياه الشرب، وكذلك كافة العاملين بالمحطة.

 

وطالب طه جميع العاملين بالحفاظ على الجهد المبذل بالمحطة، مقدما لهم الشكر على ما قاموا به فى الفترة الماضية .

 


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