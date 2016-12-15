ضبط 6 طن سكر و500 إسطوانة بوتاجاز خلال 4 أيام بأسيوط

أسيوط: ضحا صالح

تمكنت مديرية التموين بمحافظة اسيوط من ضبط 6 طن سكر مدعم و500 إسطوانة بوتاجاز منزلية و996 زجاجة زيت تموينى مدعم.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط فى بيان اليوم، إنه تم تحرير 322 قضية تموينية خلال 4 أيام، وتنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات الخبز وإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص وتجميع سلعة مدعمة والتصرف فيها بدون وجه حق .

وأضاف صالح أنه تم ضبط المدعو "ع.ع" المقيم بمركز الفتح بحوزته 4 طن و380 كيلو من السكر المدعم وتم ضبط المتهم "أ.ع" المقيم بمركز الغنايم وصاحب مستودع، وذلك لبيعه اسطوانه بوتاجاز بأزيد من السعر المحدد لها، مشيرا إلى أنه تم ضبط 61 علبة سجائر مختلفة الأنواع و273 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى ضبط طن دقيق مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، أكد المهندس محمد عبد الجليل السكرتير العام حرص المحافظة على مواجهة مخالفات البناء بكافة أشكالها، سواء أكانت على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة من قبل مسؤولى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة هذه المخالفات وإزالتها.

وقالت نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، إنه تم تحرير 46 محضر إشغال طريق بالقرى التابعة للمركز، بالإضافة إلى إزالة 69 حالة خطر داهم للمنازل الآيلة للسقوط وإزالة 30 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بقرية عرب مطير.

وأضافت رئيس المركز انه تم إزالة 118 حالة تعدى بقرية الواسطى وتبلغ مساحتها 3 فدان و3 قيراط وإزالة 232 حالة بقرية بنى مر بمساحة 6 فدان و7 قيراط، وبقرية المعصره تم تنفيذ 99 حالة تعدى بمساحة 2 فدان و23 قيراط، مضيفة أنه تم إزالة 76 حالة تعدى بقرى أولا سراج وبصرة ودير بصرة وأولاد بدر وتبلغ المساحة الإجمالية حوالى 2 فدان و15 قيراط وتم أيضا إزالة 155 حالة تعدى بقرى بنى عليج والأطاولة وعرب مطير بمساحة 6 فدان و48 حالة بقرى بنى زيد والاكراد والطوابية والعصارة.

وأشارت نبيلة إلى أنه تم تحرير 15 محضر تعدى وإشغال طريق بقرية الفيما و31 محضر بقرية عرب مطير، وتم إحالة المحاضر للشئون القانونية لاتخاذ اللازم وكافة الإجراءات القانونية.