أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية

Google+ Print
خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية

صنفت مجلة فوربس الأميركية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن الشخصيات العالمية  الأكثر نفوذا وتأثيرا في عام 2016.

ووفقا للمجلة  جاء سموه في المرتبة الـ39 من بين 74 شخصية على القائمة السنوية.

كما صنفت المجلة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل في المرتبة الثانية ضمن أكثر الشخصيات العربية قوة وتأثيرا في العالم.

فيما احتل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المرتبة الأولى.

وقالت المجلة أن العاصمة أبوظبي تمتلك واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول تبلغ ما يقرب من 800 مليار دولار.

وللسنة الرابعة على التوالي، تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائمة السنوية للمجلة بينما تقدم الرئيس الأميركي دونالد بـ70 مرتبة ليحتل الترتيب الثاني وتراجع باراك أوباما من المرتبة الثالثة في 2015 إلى المرتبة 48 هذا العام.

وتعتمد مجلة فوربس على أربعة معايير لإدراج الشخصيات العالمية في قائمتها السنوية، وهي السلطة، والموارد المالية والنفوذ والتأثير في مجالات متعددة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»