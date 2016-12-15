خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية

صنفت مجلة فوربس الأميركية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن الشخصيات العالمية الأكثر نفوذا وتأثيرا في عام 2016.

ووفقا للمجلة جاء سموه في المرتبة الـ39 من بين 74 شخصية على القائمة السنوية.

كما صنفت المجلة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل في المرتبة الثانية ضمن أكثر الشخصيات العربية قوة وتأثيرا في العالم.

فيما احتل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المرتبة الأولى.

وقالت المجلة أن العاصمة أبوظبي تمتلك واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول تبلغ ما يقرب من 800 مليار دولار.

وللسنة الرابعة على التوالي، تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائمة السنوية للمجلة بينما تقدم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بـ70 مرتبة ليحتل الترتيب الثاني وتراجع باراك أوباما من المرتبة الثالثة في 2015 إلى المرتبة 48 هذا العام.

وتعتمد مجلة فوربس على أربعة معايير لإدراج الشخصيات العالمية في قائمتها السنوية، وهي السلطة، والموارد المالية والنفوذ والتأثير في مجالات متعددة.