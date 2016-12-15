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كاشفات الدخان إلزامية بجميع المباني السكنية والفلل بالدولة

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كاشفات الدخان إلزامية بجميع المباني السكنية والفلل بالدولة كاشفات الدخان إلزامية بجميع المباني السكنية والفلل بالدولة

قال اللواء جاسم المرزوقي قاعد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن أجهزة كاشفات الدخان ستكون إلزامية في جميع الشقق السكنية بالإضافة إلى الفلل والمساكن الشعبية اعتبارا من بداية 2018 حيث يجري العمل على إصدار قرار بهذا الشأن مشيرا إلى أن الدفاع المدني سينفذ حملة توعوية بالتعاون مع الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لمدة عام تحت شعار. كاشف الدخان لبيتك أمان.

وأكد المرزوقي في مؤتمر صحفي عقد أول من أمس بأبوظبي أن القيادة العامة للدفاع المدني قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال كاشفات الدخان لتوفير كميات كافية وبأسعار في متناول الجميع.

وشدد على أن تركيب كاشفات الدخان في المنازل لها دور إسنباقي في  إنذار الأسر بوجود حريق وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الدراسات في امريكا وكندا وبريطانيا تؤكد أن كاشفات الدخان أسهمت في انخفاض الحرائق والوفيات الناتجة عنها بنسبة 75%.وذلك بعد القرارات التي اتخذتها تلك الدول بالزامية تركيب كاشف الدخان في المنازل الجديدة والقائمة.

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