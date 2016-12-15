بالصور.. جنازة عسكرية للشهيد "سالم عطا" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ودعت محافظة أسوان، صباح اليوم، الخميس، شهيد الأمن المركزى بسيناء "سالم عطا محمد"، 22 سنة، فى جنازة عسكرية من أمام مديرية أمن أسوان، قبل مواراة جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بنجع أبو غلاب بقرية الرمادى بحرى بإدفو.

تقدم الجنازة العسكرية، اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، وعبد الناصر عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد مدير أمن أسوان، أن شهيد أسوان كزملائه الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، ولقى ربه عقب قيام جماعات إرهابية فى سيناء بمهاجمة قوات الأمن المركزى فى نجع المساعيد بالعريش بإطلاق النار، موضحاً بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن استقرار البلاد والتصدى للإرهاب.

وأضاف اللواء موسى، فى تصريحات صحفية خلال تشييع الجثمان، أن تقدمه لتشييع الجثمان هى رسالة لكل ضابط وفرد أن الاستشهاد هو أسمى تضحية للوطن.