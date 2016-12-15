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الجبلاية تقترح على الزمالك خوض دور الـ32 بكأس مصر بدلا من القمة

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الجبلاية تقترح على الزمالك خوض دور الـ32 بكأس مصر بدلا من القمة الجبلاية تقترح على الزمالك خوض دور الـ32 بكأس مصر بدلا من القمة

>كتب أحمد توفيق

تقدم مسئولو اتحاد الكرة باقتراح لنادى الزمالك، يتضمن إقامة مباراة الفريق الأبيض فى دور الـ32 بمسابقة كأس يوم 29 ديسمبر الجارى، حال تأجيل مباراة القمة أمام النادى الأهلى، المقرر لها فى اليوم نفسه.

وطلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى بسبب استعداد الفراعنة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا بالجابون الشهر المقبل.

ورفض مسئولو الزمالك فكرة خوض مباراة مصر المقاصة المؤجلة من الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز بدلاً من مباراة القمة.

وأصبح السيناريو الأقرب حال تأجيل القمة هو إقامة لقاء الزمالك فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر يوم المواجهة المرتقبة بينه وبين الأهلى.


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