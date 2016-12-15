منفذ جديد لبيع السلع الغذائية المخفضة بمشروع الإسكان الاجتماعى بدهشور



> أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن افتتاح منفذاً جديداً تابعاً لقطاع الإنتاج بالوزارة لبيع المنتجات الغذائية، بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور فى مدينة 6 أكتوبر، والذى يأتى ضمن المشروع القومي لإنشاء مليون وحدة سكنية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم ضخ عدد كبير من المنتجات الغذائية من إنتاج الوزارة والسلع الغذائية الأخرى، من لحوم ودواجن وأسماك وبقوليات وخضر وفاكهة، ومعلبات ومنتجات الألبان، بالمنفذ بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى، وذلك لتخفيف العبء عن سكان المشروع والمناطق القريبة منه.

وأوضح البيان أن الوزارة كانت سباقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيض أسعار السلع الغذائية والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتحركة والمنتشرة بكافة المحافظات والمناطق النائية لتخفيف العبء عن سكانها.

وأكدت الوزارة مواصلة حملاتها المستمرة للمساهمة في خفض الأسعار، من خلال الحد من سلسلة الوسطاء، حيث تصل منتجات الوزارة من الحقل إلى المستهلك مباشرة من خلال المنافذ التابعة لها.