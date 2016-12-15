روسيا ترفع الحظر عن تصدير البطاطس المصرية لأسواقها



> قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهيئة الروسية للحجر الزراعي والبيطري، وافقت على السماح بدخول الصادرات المصرية من البطاطس إلى روسيا الاتحادية، وذلك من المناطق الخالية من العفن البني.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار الاتصالات التي جرت بين الجانبين المصري والروسي، لاستئناف حركة الصادرات المصرية من محصول البطاطس إليها، لافتة إلى انه سيتم العمل بهذا القرار بدءاً من الخميس الموافق 15 ديسمبر.

وأوضح البيان أن الزيارة التي قام بها الوفد الروسي مؤخراً إلى حقول البطاطس المصرية، كان لها دوراً كبيراً في دعم هذا القرار، بعد التأكد من سلامة الحاصلات الزراعية المصرية وقابليتها للتصدير إلى الأسواق العالمية.