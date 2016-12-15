بدء إنشاء وحدة لبحوث الأعلاف بسيناء لتنمية الثروة الحيوانية

قال الدكتور نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إنه سيتم إنشاء وحدة لبحوث الأعلاف بمحطة بالوظة شمال سيناء، لتنمية الثروة الحيوانية ومحور قناة السويس خلال الخطة التنفيذية 2018 للمركز، وهو من أهم أولويات المركز وشعبة الإنتاج الحيوانى والداجنى، لتحسين الحالة الإنتاجية لقطعان الثروة الحيوانية وتوفير مصادر علفية مركزة للقطعان، موضحًا أن من أهم أهداف المشروع تطبيق نتائج الأبحاث فى إنتاج أعلاف تقليدية مركزة لقطعان الثروة الحيوانية “للمجترات، الدواجن والأرانب والأسماك بتقنيات تناسب مع أغراض الإنتاج لكل نوع حيوان، وتطبيق نتائج الأبحاث فى إنتاج العلف المركز غير التقليدى رخيصة الثمن.

وأكد نعيم مصيلحى، أنه من ضمن أهداف بحوث الأعلاف استغلال الموارد العلفية المتاحة بالمنطقة لإنتاج الأعلاف المركزة التقليدية وغير التقليدية، وتطبيق نتائج بحوث تغذية الحيوان والدواجن تحت ظروف المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى توفير الأعلاف المركزة لقطعان الثروة الحيوانية والداجنة بمحطات المركز المختلفة، توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربيين بمحافظة جنوب وشمال سيناء، وكذلك المحافظات المجاورة “الاسماعيلية، السويس وبورسعيد”، كمساهمة للنهوض بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والثروة السمكية.

وتابع رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه بناءً على تكليفات الدكتور عصام وزير الزراعة، سيتم البدء فى مشروع تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 5 ملايين جنيه، والهدف من المشروع إنشاء مواقع نموذجية إرشادية تخدم مشروع التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية والصناعات القائمة عليها بشمال سيناء، والإجراءات المتبعة لتنفيذ المشروع تم تقديم المقترح لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وإحالته إلى وزارة التعاون الدولى لإيجاد تمويل.