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وزير الإسكان: نحتاج 160 مليار جنيه لتغطية جميع القرى بخدمات الصرف الصحى

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وزير الإسكان: نحتاج 160 مليار جنيه لتغطية جميع القرى بخدمات الصرف الصحى وزير الإسكان: نحتاج 160 مليار جنيه لتغطية جميع القرى بخدمات الصرف الصحى

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التحدى الكبير الذى يواجه الوزارة، توصيل الصرف الصحى للقرى، موضحًا أنه على مدار 25 عاما حتى بداية 2014 فإن ما تم توصيله من خدمة الصرف الصحى للقرى 480 قرية فقط، يمثلون 10 % فقط من إجمالى قرى .

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح مشروعات الطرق بحضور الرئيس ، أن المبلغ المطلوب لتوصيل خدمة الصرف الصحى بجميع القرى هو 160 مليار جنيه، مضيفًا: هناك 208 ألف كيلو متر طولى شبكات صرف، منهم 33 ألف كيلومتر أعمارها 40 سنة، لذلك نحن نواجه تحديات ضخمة فى الإحلال والتجديد.


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