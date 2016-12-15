السيسى: لابد من ربط المدن الجديدة بالصعيد من خلال شبكة طرق وكبارى

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروعات الشبكة القومية للطرق، بربط المدن الجديدة فى الصعيد بشبكة كبارى، تربط شرق النيل بغربه، حتى من أجل تيسير الحركة على المواطنين بسهولة.

كما طالب الرئيس السيسى، خلال تعليقه على مشاريع الإسكان، بإعطاء نماذج للأراضى وشكل التصميم وأيضا رخصتها للمواطن للالتزام بالنماذج والتصميمات، قائلا :"كنت دائما أميل كدولة أو شركات قطاع خاص، أنها تتولى البناء على الأراضى عشان وحدة التصميم ووحدة الشكل تكون متحققة، ولا يكون هناك تجاوز فى المساحات أو الارتفاعات"، مؤكدا أن هذا الأمر يوفر الكثير لو نفذ بشكل موحد.

وأكد الرئيس السيسى، أن هدفهم عمل مدن تليق بالمصريين فى كل مكان يتحركون فيه، مطالبا بضرورة ربط المدن الجديدة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة طرق وكبارى.