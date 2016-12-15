أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: لابد من ربط المدن الجديدة بالصعيد من خلال شبكة طرق وكبارى

Google+ Print
السيسى: لابد من ربط المدن الجديدة بالصعيد من خلال شبكة طرق وكبارى السيسى: لابد من ربط المدن الجديدة بالصعيد من خلال شبكة طرق وكبارى

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

 طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروعات الشبكة القومية للطرق، بربط المدن الجديدة فى الصعيد بشبكة كبارى، تربط شرق النيل بغربه، حتى من أجل تيسير الحركة على المواطنين بسهولة.

كما طالب الرئيس السيسى، خلال تعليقه على مشاريع الإسكان، بإعطاء نماذج للأراضى وشكل التصميم وأيضا رخصتها للمواطن للالتزام بالنماذج والتصميمات، قائلا :"كنت دائما أميل كدولة أو شركات قطاع خاص، أنها تتولى البناء على الأراضى عشان وحدة التصميم ووحدة الشكل تكون متحققة، ولا يكون هناك تجاوز فى المساحات أو الارتفاعات"، مؤكدا أن هذا الأمر يوفر الكثير لو نفذ بشكل موحد.

وأكد الرئيس السيسى، أن هدفهم عمل مدن تليق بالمصريين فى كل مكان يتحركون فيه، مطالبا بضرورة ربط المدن الجديدة بمحافظات الصعيد من خلال طرق وكبارى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل