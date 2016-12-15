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وزير النقل: الانتهاء من 8 مشروعات ضمن المشروع القومى للطرق

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وزير النقل: الانتهاء من 8 مشروعات ضمن المشروع القومى للطرق وزير النقل: الانتهاء من 8 مشروعات ضمن المشروع القومى للطرق

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، إن الوزارة تنفيذ 12 مشروعا، ضمن المشروع القومى للطرق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات نقل وكبارى ضمن تلك المشروعات.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، أن من ضمن هذه المشاريع، تطوير طريق وادى النطرون، والمرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسط، وازدواج طريق سوهاج – سفاجا، وازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلو، بالإضافة إلى تطوير طريق القاهرة – السويس بطول 70 كيلو، وطريق شبرا – بنها الحر.


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