وزير النقل: الانتهاء من 8 مشروعات ضمن المشروع القومى للطرق

كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، إن الوزارة تنفيذ 12 مشروعا، ضمن المشروع القومى للطرق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات نقل وكبارى ضمن تلك المشروعات.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من ضمن هذه المشاريع، تطوير طريق وادى النطرون، والمرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسط، وازدواج طريق سوهاج – سفاجا، وازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلو، بالإضافة إلى تطوير طريق القاهرة – السويس بطول 70 كيلو، وطريق شبرا – بنها الحر.