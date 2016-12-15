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وزيرة التضامن: مجلس الوزراء يقر السبت المقبل تعويضات حادث الكنيسة البطرسية

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وزيرة التضامن: مجلس الوزراء يقر السبت المقبل تعويضات حادث الكنيسة البطرسية وزيرة التضامن: مجلس الوزراء يقر السبت المقبل تعويضات حادث الكنيسة البطرسية

>كتبت سماح لبيب

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة فى انتظار إقرار مجلس الوزراء، لصرف التعويضات لشهداء حادث الكنيسة البطرسية فى اجتماعه المنعقد السبت المقبل.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن التعويضات المقدمة هى 100 ألف جنيه للمتوفى ، و 40 ألف جنيه للمصابين، بعد موافقة مجلس الوزراء إضافة إلى المعاش التأمينى والواقع ب 1500 جنيه والجارى دراسته وإقراره.

وأوضحت أن تاريخ صرف التعويضات، سيتم لأسر المتوفين والمصابين بعد خروج شهادات الوفاة وتحقيقات النيابة وفقا للقانون ، لافتة إلى أن شهادات الوفاة خرجت بالفعل وفى انتظار انتهاء التقارير الخاصة بتحقيقات النيابة.

وأشارت إلى أنها زارت 13 مصاب بمستشفى الدمرداش، وقد تمكنت وحدات الرعاية الطبية من إنهاء عمليات خاصة ب 12 حالة ، والحالة الـ 13 سيتم إجراء عمليات أخرى لها ، ليتماثلوا جميعا للشفاء ، لافته إلى أن الوزارة تتواصل معهم ومع أسرهم، لمتابعة كافة الحالات وتقديم الرعاية الكاملة لهم.


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