شقيقة حبارة عقب إعدامه: «حسبى الله ونعم الوكيل أخي برئ والإعلام السبب»

علقت سوزان حبارة شقيقة عادل حبارة الذى تم تنفيذ حكم الاعدام فيه صباح اليوم فى سجن الاستئناف بالقاهرة بعد تأييد محكمة النقض الحكم لاتهامه بارتكاب مذبحة رفح الثانية “حسبى الله البقاء لله.. عادل برىء حرام عليكوا.. عادل أخويا برىء ومعملش حاجة، والإعلام السبب”.

وكان حبارة قد تم إعدامه شنقا، بحضور ممثلين من النيابة العامة، ودار الإفتاء، والطب الشرعي، ومأمور سجن الاستئناف؛ وذلك بعد قيام مأمور السجن بقراءة منطوق الحكم البات بإعدامه، وتلقينه للشهادتين من قبل ممثل دار الافتاء، مشيرا الى أنه جارى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.