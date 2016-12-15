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مدير أكاديمية الهندسة المائية بألمانيا : «العالم يتهم مصر بإهدار المياه»

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مدير أكاديمية الهندسة المائية بألمانيا : «العالم يتهم مصر بإهدار المياه» مدير أكاديمية الهندسة المائية بألمانيا : «العالم يتهم مصر بإهدار المياه»

صرح الدكتور هاني سويلم مدير أكاديمية الهندسة المائية بجامعة “أخن” الألمانية، إنه يسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم والبحث العلمي ، واضاف ان الفرد الذي يستهلك من 500 إلى 1000 متر مكعب من المياه يطلق عليه فقيرًا في المياه، لافتا إلى أن في يستهلك الفرد 670 متر مكعب من المياه .. جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الاقتصاد الكلي “التحديات والحلول لمحور قناة السويس” وذلك بالمؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر فى الخارج ، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح وتستضيفه مدينة الغردقة .

واضاف سويلم أن فنجان القهوة الواحد يستهلك 140 لتر مياه منذ زراعته ، أما كيلو اللحم يتكلف 15 ألف لتر من المياه ، منوها إلى أن الدول أصبحت تفكر في استيراد المنتجات التي تستهلك مياه كبيرة وتزرع المنتجات التي تستخدم مياه أقل .

وتابع العالم يتهمنا بأننا “نرمي” المياه في البحر ونهدر المياه ، لذلك علينا اتباع الطرق لترشيد المياه .

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