أسماء مصطفى توّدع جمهور “نهار جديد”



> ودّعت الإعلامية أسماء مصطفى، جمهور برنامج “نهار جديد” في آخر حلقة من حلقات البرنامج، اليوم الخميس، موضحًة أنه رغم أن البرنامج لم يستمر سوى 10 أشهر فقط، إلا أنه كان بالنسبة لها بمثابة ابن صغير ترعاه وتهتم به، لكن هذا هو القدر، وهذه هي سنة الحياة.

شكرت “أسماء” جمهور المشاهدين الذين طالما دعّموا البرنامج، حتى وصل إلى الترتيب الأول في آخر استطلاع رأي لأفضل البرامج الصباحية، لافتةً إلى أنه رغم قِصر عمر البرنامج، إلا أنه له ذكريات كثيرة جداً معها ومع الجمهور، موضحةً أنها منذ الحلقة الأولى اتفقت مع المشاهدين على وجود مساحة كبيرة من الاختلاف في الآراء لكي يتناقشوا بحرية وبموضوعية، لكن دوماً كان حب مصر والانتماء إليها هو الشيء الوحيد الذي لم يختلفوا فيه أبدًا.

قدمت مذيعة النهار، تحية وشكر خاص لأهم شخص في حياتها، ألا وهو زوجها النائب البرلماني أيمن أبوالعلا، قائلًة “طبعا عارفين صعوبات إنه ست تشتغل وتنجح في حياتها العملية وهي عندها بيت وأولاد، دايما الراجل والست محتاجين بعض في الحياة عشان ينجحوا، فأنا عايزه اشكر جوزي أوي أوي”.

أوضحت “أسماء” أن البرنامج ناقش كل المشاكل والأزمات واعترض على بعض القرارات، لكنه كان اعتراضًا بهدف الإصلاح وإيجاد حلول، وليس مجرد الاعتراض مثلما يفعل البعض، كما حذرت جمهورها من الشائعات التي لطالما طالبتهم بضرورة معرفة مصدرها قبل نشرها، وخاصةً من مواقع التواصل الاجتماعي التي تنطلق أغلب الشائعات من خلالها.

أكّدت أن أسعد اللحظات التي مرت عليها في البرنامج، عندما ساهموا في حل المشكلات التي طلب الجمهور مساعدتهم في حلها سواء توظيف أو غيره من المشكلات، مضيفّة “إن حد من المشاهدين يكون عنده مشكلة ونحلهاله ده من أسعد اللحظات اللي مرت علينا بجد، كنا نتمنى نقضى حوائج الناس كلها، وسعينا فعلا على قد ما نقدر”.

في نفس السياق، أجرت الإعلامية هاجر سليمان، مداخلة هاتفية ببرنامج “نهار جديد”، أوضحت خلالها أنها استمتعت بشدة بمشاهدة البرنامج لأنه كان نموذجًا مختلفًا ومتطورًا عن باقي البرامج الصباحية، قائلةً “النهاردة كان نفسي اقولكم باي باي من الاستوديو بس انا شيفت بالليل وعشان كده قولت لازم اتصل، فعلا نهار جديد أثّر في الناس واتعلقوا بيه، والمذيع اللي قدر ينجّح برنامج، هيقدر ينجح برنامج تاني في مكان تاني”.