اليوم ..انطلاق معرض “سيمفونية الألوان” بحضور نخبة من الفنانيين

تشارك الفنانة جيهان فوزي كضيفة شرف بمعرض “سيمفونية الأوان”، والذي يضم 22 فنان وفنانة محليين وعالميين، بالشراكة مع الفنانة شرين بدر، والذي سيبدأ اليوم الخميس 15 ديسمبر، ويمتد ليوم 20 ديسمبر.

ويأتي المعرض والذي سيتم افتتاحه بالجامعة الأمريكية، وبحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين والفنانيين ونجوم المجتمع، بحضور الفنانة العالمية سمر كامل، والفنان طاهر عبد العظيم، ووائل حمدان، كضيوف شرف المعرض.

ويأتي ذلك يحضور الدكتور أشرف رضا رئيس مؤسسة أراك للفنون والثقافة، ويهدف المعرض لتعزيز النجاح الذي حققتة الفنانة العالمية جيهان فوزي بمصر، وتتويجها عربيًا وعالميًا.