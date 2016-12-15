الكويت تتعهد بتقديم مليون دولار أمريكى للصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ

الكويت ـ نيويورك (أ ش أ)

تعهدت دولة الكويت بتجديد مساهمة مالية بقيمة مليون دولار للصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ فى العام المقبل. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، جاء ذلك فى بيان ألقته الباحثة الاقتصادية هيام خالد الفصام، من وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، فى المؤتمر السنوى رفيع المستوى لتقديم التعهدات للصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ.

وأوضحت الفصام، أن التعهد "يأتى إيمانا من الكويت بأهمية الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ، وتجسيدا لتعاونها مع الصندوق والرغبة فى دعم جهود الاستجابة الإنسانية متعددة الأطراف وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة".

وأكدت إدراك الكويت لأهمية دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها فى مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة وعمل الدولة على مضاعفة تبرعاتها السنوية الطوعية لعدد من تلك الوكالات والصناديق، مجددة تشديد بلادها على أهمية توصيل المساعدات الطارئة إلى المناطق المنكوبة على وجه السرعة وإنقاذ حياة الأرواح المهددة والحد من الصعوبات والمخاطر التى تواجه البشر.

وشددت الفصام، على ضرورة مساعدة الشعوب المتضررة على الانتعاش المبكر، وإعادة البناء بأسرع وقت "خصوصا واليوم يشهد العالم تزايد الصراعات والكوارث حول العالم، الأمر الذى يستوجب الشراكة الدولية وتفعيل جهودها الموحدة".