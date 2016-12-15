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إزالة 24 حالة من التعديات على الأراضى الزراعية بطوخ

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إزالة 24 حالة من التعديات على الأراضى الزراعية بطوخ إزالة 24 حالة من التعديات على الأراضى الزراعية بطوخ

>القليوبية: حسن عفيفى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية قرية أجهور وقرية نامول حيث تم إزالة 24 حالة الصادر بشأنها قرارات إزالة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن الإزالات تمت بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة، وذلك بإستخدام معدات الوحدات المحلية، كما تم فصل التيار الكهربائى عن المبانى المخالفة وتمت الإزالة دون حدوث خسائر.

وجاء ذلك فى إطار خطة محافظة القليوبية فى الحفاظ على الأرض الزراعية حرصا على مستقبل الأجيال القادمة ولأنها ثروة قومية.


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