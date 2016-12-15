رئيس جامعة بنها يرأس المنتدى الصينى المصرى ويلتقى بالطلاب الصينيين

القليوبية - حسن عفيفى

واصل الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعه بنها والوفد المرافق له يرافقهم الدكتور حسين إبراهيم المستشار الثقافى المصرى من جولاته بالصين حيث قام الوفد بزيارة جامعة وسط الصين وكان فى استقبالهم رئيس الجامعة.

كما افتتح رئيس جامعة بنها والوفد المرافق له جلسة المنتدى الصينى المصرى بحضور رئيس جامعة وسط الصين وعدد كبير من الشخصيات والعلماء.

وفى كلمته أكد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها على عمق العلاقات بين دولة الصين الشعبية ودولة مصر منذ قديم الزمن مشيرا إلى أن هذه العلاقات قد توطدت وزادت سبل الترابط بينهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين وزياره الرئيس الصينى شى جين الى مصر.

وأشار القاضى إلى أن هذا المنتدى يأتى لتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين وتوصيات الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزياده وتعميق العلاقات مع دوله الصين.

من ناحية أخرى ترأس رئيس جامعه بنها جلسه للعالم الصينى الكبير جان شيان فى أبحاثه عن زراعة الأرز وسبل زياده انتاجه.

وعلى هامش الزيارة قام كل من رئيس جامعه بنها ورئيس جامعه الصين بافتتاح مكتب العلاقات الدوليه بين الصين ومصر على أن يتم افتتاح مثيل له فى مصر وذلك تلبيه لرغبه المصريين وسط الصين للغابات ولسرعه التواصل بين البلدين ثم توجه رئيس جامعه بنها إلى القاعه المخصصه للدراسات الهندسيه لتفقدها.

كما قدم الدكتور محمد أبوسالم عميد كلية الطب البيطرى عرضا لمقترحات إحدى عشر مشرع بحثى فى مجال الانتاج الحيوانى، كما قدم الدكتور محمود مغربى عميد كلية الزراعة عرضا عن الكلية والوحدات الزراعية والإنتاجية بها

كما التقى على هامش الفعاليات الدكتور حسين إبراهيم المستشار الثقافى المصرى بالمبعوثين المصريين بالصين بحضور رئيس جامعه بنها تم خلاله مناقشه العديد من المشاكل التى تواجههم.

كما التقى رئيس جامعة بنها بالطلاب الصينيين الراغبين فى تعلم اللغه العربية بجامعه بنها لمناقشة إهتمام الجامعه بالطلاب الوافدين والتعرف على سبل التعليم والإعاشة داخل الجامعة.

من جانبه طمئن القاضى الطلاب الصينيين قائلا " الطالب هو محور العملية التعليمية وأن الجامعة تكفل لهم إقامة مناسبة وآمنة وان مصر جميعها تنعم بالأمن والأمان وأن المصريين يشعروا بالألفة والمحبة تجاه الصينيون".

وأكد رئيس الجامعة أن القياده السياسية فى مصر توجه دائما بأهمية تعميق العلاقات مع دوله الصين ودول شرق آسيا ووعدهم رئيس الجامعه خلال اللقاء باستقبالهم فى مكتبه وتذليل أى عقبات قد تواجههم وقدم لهم الدعوه لحفل يحضره جميع الطلاب الصينيون بجامعه بنها.

حضر اللقاء الدكتور محمد ابوسالم عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمود مغربى عميد كلية الزراعة والدكتور حازم عليوه عضو مكتب التواصل الدولى لجامعة بنها فى الصين.

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من جانبهم ابدى عدد كبير من الطلاب الصينيون رغبتهم فى الذهاب إلى مصر وجامعه بنها لتعلم اللغه العربية بها.