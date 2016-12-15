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"تعليم الأقصر" تداهم مركزين للدروس الخصوصية بدون تراخيص

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"تعليم الأقصر" تداهم مركزين للدروس الخصوصية بدون تراخيص "تعليم الأقصر" تداهم مركزين للدروس الخصوصية بدون تراخيص

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، عن قيام لجنة الضبطية القضائية بالإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بمداهمة عدة مراكز دروس خصوصية غير مرخصة، وذلك بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم هلالى الشربينى، وحرصاً من محافظ الأقصر محمد بدر على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

وكانت تحريات وردت إلى مديرية التعليم بالأقصر عن تلك المراكز غير المرخصة قانونياً، وانتقلت اللجنة إلى تلك المراكز والمقرات وتمت مداهمة مركزين للدروس الخصوصية بشارع المدينة المنورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المركز والمعلمين، جاء ذلك ضمن خطة الضبطية القضائية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية فى جميع مدن ومراكز محافظة الأقصر، خاصة التى لم ترخص قانونياً.

 

وقال موسى عبد الله المتحدث الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، إن إدارة الشئون القانونية بالمديرية تواصل عملها فيما أسند إليها من عمل لضبط جميع مراكز وقرى المحافظة، والتحريات تشمل جميع المراكز والأماكن الخاصة بجميع المعلمين طالما لم يرخص بمديرية التعليم بالأقصر.


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