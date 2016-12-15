عالم بجامعة اركنساس الأمريكية يحاضر بجامعة أسيوط عن أورام المسالك البولية

أسيوط - هيثم البدرى

استقبلت مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط الدكتور نبيل بسادة الأستاذ بكلية الطب بجامعة اركنساس الأمريكية وذلك لإلقاء عدد من المحاضرات العلمية عن أورام المسالك البولية .

قال الدكتور هشام مختار حمودة مدير مستشفى المسالك أن تلك الزيارة تأتى في إطار انفتاح مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى على العديد من الجامعات الدولية المتقدمة في ذلك التخصص وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ، والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد أن المحاضرات تضمنت إلقاء الضوء على كل ما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج أورام المسالك البولية وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الأطباء والمتخصصين لمواكبة أحدث النظم العالمية فى علاج ذلك النوع من الأورام.