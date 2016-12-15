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المرور:حواجز بمحيط تحويلات طريق إسماعيلية بورسعيد الصحراوى لمنع الحوادث

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المرور:حواجز بمحيط تحويلات طريق إسماعيلية بورسعيد الصحراوى لمنع الحوادث المرور:حواجز بمحيط تحويلات طريق إسماعيلية بورسعيد الصحراوى لمنع الحوادث

>كتب ــ عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية وعلامات إرشادية بمحيط التحويلات المرورية التى أجرتها الإدارة بالتزامن مع القيام بأعمال تطوير و رصف فى الاتجاه من القاهرة إلى بورسعيد،  والتى تنفذها شركة حسن علام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسط انتشار للخدمات المرورية ومنعا لوقوع الحوادث المرورية.

 

وتكون تلك الأعمال عبارة عن رفع منسوب سطح الطريق وتغيير طبقة الأساس وإعادة الرصف للطريق بدءا من الكيلو 175 حتى الكيلو 181 بنهاية الطريق حتى مدخل مدينة بورسعيد، وتم إجراء تحويلات مرورية للقادم من القاهرة وصولا إلى بورسعيد  بمحيط الأعمال على أن تسلك السيارات للقادم من القاهرة فى الاتجاه الآخر "الاتجاه العكسى" ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ثم استكمال الرحلة، وتم عمل التحويلة لاستيعاب الأحجام المرورية.

 

عينت إدارة المرور خدمات مرورية وعلامات إرشادية  بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور علما بأن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية، وتم تخصيص حارتين بطول التحويلة لحركة السيارات، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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