بدء جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "مصر تستطيع" بالغردقة

بدأ منذ قليل جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "مصر تستطيع"، والذى يقام بمدينة الغردقة على مدار يوم الأربعاء والخميس، والذى افتتح جلسته الافتتاحية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

تقام اليوم بأحد فنادق الغردقة جلسة عن السلامة العامة والأمن والذى يحاضر خلالها الدكتور عبد الحليم عمر حول أمن البنية التحتية فى قطاع الطيران والنقل البحرى، وكذلك الدكتور أحمد رياض والذى يحاضر فى خلال 20 دقيقة عن الاستراتيجية الوطنية للمرونة، والدكتورة سمية ياقوت حول اتخاذ القرارات بناء على المعرفة وجلسة النقاشية بحضور الدكتور أحمد الضاهر.

وفى قاعة أخرى وفى نفس التوقيت تقام جلسة حول النقل والبنية التحتية بحضور الدكتور فاروق الباز والدكتور وجدى حبشى وفيكتور رزق الله وباسم عيد مع حضور الدكتور عمرو على لجلسة النقاشية لها.

يذكر أن مؤتمر علماء مصر بالخارج بدأ منذ الأمس بالغردقة بحضور رئيس الوزراء و11 وزيرا و27 عالما من علماء مصر بالخارج، والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.