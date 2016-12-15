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ضبط 8 أسلحة نارية و7 هاربين من أحكام خلال حملة أمنية فى البحيرة

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ضبط 8 أسلحة نارية و7 هاربين من أحكام خلال حملة أمنية فى البحيرة ضبط 8 أسلحة نارية و7 هاربين من أحكام خلال حملة أمنية فى البحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث عن ضبط، 8 أسلحة نارية، و7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس ما بين مؤبد و15 سنة و5 سنوات، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 


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