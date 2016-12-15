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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رؤساء كبرى الشركات الصينية ببكين

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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رؤساء كبرى الشركات الصينية ببكين رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رؤساء كبرى الشركات الصينية ببكين

استضاف السفير أسامة المجدوب سفير ، في بكين مأدبة عشاء على شرف رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان والوفد المرافق له بحضور عدد كبير من رؤساء من الشركات الصينية، التي لديها استثمارات كبيرة في مصر وذلك خلال زيارته إلى بكين التى بدأت يوم الاثنين الماضى.

تم خلال اللقاء بمقر السفارة المصرية ببكين أمس الاربعاء الاستماع لأراء الشركات الصينية بشأن أهم المشكلات التي تواجه أعمالها في مصر وسبل الوصول إلى حلول مباشرة وسريعة لمثل هذه المشكلات.

كما استعرض عرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والخطوات المتسارعة التي تقوم بها نحو تشجيع الاستثمارت الأجنبية المباشرة في البلاد.

يذكر أن كبريات الشركات الصينية لديها عدد من المشروعات الحيوية في مصر خاصة تلك المرتبطة بالإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بكين في ديسمبر 2014.

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