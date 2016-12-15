وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا

يبحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر، تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الصخيرات.

واستضافت القاهرة على مدار اليومين الماضيين، اجتماعًا لعدد من الشخصيات الليبية، والذي عُقد برعاية مصرية، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات لتجاوز العقبات التي يواجهها تنفيذ الاتفاق السياسي “اتفاق الصخيرات” لعام 2015، وذلك في إطار الثوابت الوطنية الليبية التي أعرب عنها المجتمعون.

ووصل المبعوث الاممي كوبلر إلى القاهرة، في وقت سابق أمس الأربعاء، قادما من تونس في زيارة لمصر يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين.