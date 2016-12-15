تنفيذ حكم إعدام حبارة ونقل الجثة لمشرحة زينهم

قال خالد المصري، محامي دفاع عادل حبارة، إن الأجهزة الأمنية أخطرت أسرة الإرهابي عادل حبارة، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وأضاف المصري، أنه تلقى مكالمة هاتفية من زوج شقيقة عادل حبارة، أكد له تلقيه مكالمة هاتفية من الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى مشرحة زينهم لاستلام الجثمان.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الإرهابي عادل حبارة إلى مشرحة زينهم بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه.

ونفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقاً بحق المحكوم عليه عادل حبارة المُدان بقتل 25 مجندًا فى “مذبحة رفح الثانية”.

وكانت قوات الأمن، نقلت الإرهابى من سجن طرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لسجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق رئيس الجمهورية على طلب وزير العدل بتنفيذ الحكم.