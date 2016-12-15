أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإسماعيلى يرسل إندارًا لـ"بناهينى" قبل معاقبته ماليًا

Google+ Print
الإسماعيلى يرسل إندارًا لـ"بناهينى" قبل معاقبته ماليًا الإسماعيلى يرسل إندارًا لـ"بناهينى" قبل معاقبته ماليًا

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أرسل مسئولو نادى الإسماعيلى إنذارًا إلى الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش من أجل تحذيره من مغبة ما أقدم عليه بعد هروبه عن صفوف الدراويش وطالبوه بالعودة إلى الفريق أو توقيع عقوبات مالية مغلظة عليه باعتباره هاربًا عن صفوف الفريق رغم ارتباطه بعقد ممتد ولا يحق له الرحيل بدون موافقة ناديه.

 

كان بناهينى قد قدم شكوى ضد الإسماعيلى يطالب فيها بالحصول على 200 ألف دولار قيمة مستحقاته المالية لدى الدراويش، قبل أن يرد مسئولو الدراويش على تلك الشكوى.

 

وأخطر مسئولو الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بهروب اللاعب من أجل حفظ حقوقه فى اللاعب وإبلاغه بأن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية ولا يوجد داعى لهروب اللاعب مطالبًا فيفا باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال بناهينى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365