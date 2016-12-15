الإسماعيلى يرسل إندارًا لـ"بناهينى" قبل معاقبته ماليًا

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أرسل مسئولو نادى الإسماعيلى إنذارًا إلى الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش من أجل تحذيره من مغبة ما أقدم عليه بعد هروبه عن صفوف الدراويش وطالبوه بالعودة إلى الفريق أو توقيع عقوبات مالية مغلظة عليه باعتباره هاربًا عن صفوف الفريق رغم ارتباطه بعقد ممتد ولا يحق له الرحيل بدون موافقة ناديه.

كان بناهينى قد قدم شكوى ضد الإسماعيلى يطالب فيها بالحصول على 200 ألف دولار قيمة مستحقاته المالية لدى الدراويش، قبل أن يرد مسئولو الدراويش على تلك الشكوى.

وأخطر مسئولو الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بهروب اللاعب من أجل حفظ حقوقه فى اللاعب وإبلاغه بأن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية ولا يوجد داعى لهروب اللاعب مطالبًا فيفا باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال بناهينى.