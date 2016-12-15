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رئيس الرقابة الإدارية يبحث مشاكل المستثمرين الصينيين خلال زيارته لبكين

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رئيس الرقابة الإدارية يبحث مشاكل المستثمرين الصينيين خلال زيارته لبكين رئيس الرقابة الإدارية يبحث مشاكل المستثمرين الصينيين خلال زيارته لبكين

>(أ ش أ)

أقام السفير أسامة المجدوب، سفير فى بكين، مأدبة عشاء على شرف رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان والوفد المرافق له، بحضور عدد كبير من رؤساء من الشركات الصينية التى لديها استثمارات كبيرة فى مصر، وذلك خلال زيارته إلى بكين التى بدأت يوم الاثنين الماضى.

 

وتم خلال اللقاء بمقر السفارة المصرية ببكين أمس الأربعاء الاستماع لأراء الشركات الصينية بشأن أهم المشكلات التى تواجه أعمالها فى مصر وسبل الوصول إلى حلول مباشرة وسريعة لمثل هذه المشكلات.

 

كما استعرض عرفان الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والخطوات المتسارعة التى تقوم بها نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلاد.

 

الجدير بالذكر أن كبريات الشركات الصينية لديها عدد من المشروعات الحيوية فى مصر خاصة تلك المرتبطة بالإنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين التى تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى بكين فى ديسمبر 2014.

 

 


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