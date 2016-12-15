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بالصور.. عامل بالغربية مصاب بغيبوبة منذ 18 يوما بسبب جرعة بنج زائدة

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بالصور.. عامل بالغربية مصاب بغيبوبة منذ 18 يوما بسبب جرعة بنج زائدة بالصور.. عامل بالغربية مصاب بغيبوبة منذ 18 يوما بسبب جرعة بنج زائدة

>الغربية – مصطفى عادل

حالة من الحزن تسيطر على منزل المواطن سامى مسعد وهبى بقرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية بعد أن دخل فى غيبوبة تامة دخلت فى يومها الثامن عشر، بسبب جرعة بنج زائدة أثناء إجراء عملية قلب مفتوح له بمعهد ناصر بالقاهرة.

تعانى أسرة "سامى" من إرهاق السفر يوميا إلى القاهرة للاطمئنان عليه داخل غرفة العناية المركزة والذى يرقد فيها لا يدرى بما يحدث حوله وجسده موصلا بأجهزة التنفس الصناعى ويقضى أيامه على الأجهزة وسط حزن من أسرته التى لا تستطيع أن تفعل شيئا.

كان العامل البسيط قد أجرى بعض الفحوصات الطبية ونصحه الطبيب بإجراء عملية جراحية بالقلب بعد أن شعر بآلام شديدة وأنهى الأوراق اللازمة لإجراء العملية فى التأمين الصحى، وتم تحويله إلى معهد ناصر لإجراء العملية، ودخل "سامى" غرفة العمليات وأجرى له الطبيب "مصطفى.م" العملية وتم إدخاله غرفة العناية المركزة عقب انتهاء العملية، ومنذ ذلك الوقت وهو يرقد فى غيبوبة تامة، وكشف الطبيب الذى أجرى العملية لأسرته أنه تم إعطاؤه جرعة بنج زائدة تسببت فى دخوله فى غيبوبة.

تقول زوجته شيماء السيد صلاح "جوزى غلبان وعلى قد حالة وبيشتغل فى مصنع نسيج وعايشين راضيين والحمد لله وربنا رزقنا بطفلين محمد ويبلغ من العمر 5 سنوات ورودينا عامين. وأضافت أن زوجها شعر مؤخرا بآلام فى القلب نتيجة الإجهاد الشديد وعدم الراحة بسبب قضائه ساعات طويلة فى العمل لكى يتمكن من الإنفاق على بيته وتدبير احتياجات طفليه، وتوجه للطبيب الذى طلب منه ضرورة إجراء عملية قلب مفتوح.

وتابعت: تم إنهاء إجراءات العملية فى التأمين الصحى وتم تحويل "سامى" لمعهد ناصر بالقاهرة وتحدد له يوم 26 نوفمبر الماضى لدخول غرفة العمليات لإجراء العملية وأجرت له العملية، وأنه عقب إجراء العملية تم وضعه فى غرفة العناية المركزة، وبسؤال الطبيب عن عدم إفاقته فقرر أنه أخذ جرعة بنج زائدة قائلا "أنا العملية بتاعتى سليمة ونجحت وجوزك خد بنج زيادة وهيفضل نايم شوية"، مشيرة أنه يرقد على أجهزة التنفس الصناعى ومر عليه 18 يوما لا يدرى بما يحدث حوله.

وأكدت الزوجة أنها حررت محضرا بقسم شرطة الساحل يحمل رقم 10743 إدارى اتهمت فيه الدكتور مجرى العملية وطبيبة التخدير، بالإهمال الطبى والتسبب فى دخول زوجها فى غيبوبة تامة، وطالبت فى المحضر باتخاذ إجراءات قانونية حيالهما.

واستغاثت الزوجة بوزير الصحة لسرعة التدخل وتكليف فريق طبى لتوقيع الكشف الطبى على زوجها وتوفير خدمة طبية له والتدخل لإفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها بسبب إهمال الأطباء.

 

 


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