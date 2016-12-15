بالصور.. رضيع يولد بمرض نادر بالمحلة ووالده يستغيث لعلاجه بالخارج

الغربية – مصطفى عادل

"أنا بشتغل فى مصنع وعلى قد حالى وابنى اتولد بمرض نادر ونفسى يسافر يتعالج فى الخارج" بهذه الكلمات سرد وليد فتحى عامل بمصنع من مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية مأساة طفلة الرضيع "آدم" البالغ من العمر 5شهور بعد أن ولد بمرض نادر وتم تشخيصه بانحلال الجلد الفقاعى، حيث تتكون فقاعات مياه على فى جميع جسده وسقوط أظافر أطرافه فضلا عن إصابته بارتجاع فى المرىء والتصاق الأطراف ويتكبد الأب ألاف الجنيهات فقط لشراء مسكنات ولبن من نوع خاص لعلاج ارتجاع المرىء.

وأضاف الأب: تم وضع نجلى فى حضانة المستشفى يوما للاطمئنان على صحته وفوجئ الأطباء فى اليوم التالى بظهور بقع وفقاقيع على الجلد ويشبه "الأرنب المسلوخ"، مشيرا أنه الأطباء استدعوه على الفور بعد أن اكتشفوا ذلك وعند ذهابه وجد الطفل ملفوف فى "شاش"

وتابع أن الأطباء بالمركز القومى للبحوث أكدوا أن الطفل يحتاج مسكنات وأدوية بـ30 ألف جنيه شهريا فضلا أنه يحتاج لعبوتين لبن صناعى يحمل اسم ERS26 لعلاج ارتجاع المرىء، متابعا: أن الأطباء نصحوا بتسفيره لأى دول من دول امريكا وألمانيا وانجلترا وكندا لعلاجه.."هجيب منين فلوس للعلاج وانا على قد حالى ومش عارف اعمل لابنى اى حاجة"