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شراب طبيعى من الموز يخلصك من السعال خلال يوم واحد

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شراب طبيعى من الموز يخلصك من السعال خلال يوم واحد شراب طبيعى من الموز يخلصك من السعال خلال يوم واحد

>كتبت آلاء الفقى

أشار تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" إلى  شراب طبيعى يساعد فى التخلص من الكحة خلال يوم واحد، بدلا من اللجوء للعلاجات الدوائية، ومن العلاجات الطبيعية الموز، فهو علاج طبيعى فعال للسعال المزمن، لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للصحة والجسم وأثبتت العديد من الدراسات فاعليته فى علاج التهاب الشعب الهوائية.

 

وحسب التقرير، من المكونات التى يتم استخدامها فى إعداد هذا المشروب الآتى: ثمرتان من الموز ناضجتان، و 2 ملعقة صغيرة من السكر أو العسل النحل و 400 ملى من الماء المغلى، موضحا طريقة التحضير، إذ يتم تقشير الموز  وهرسه جيدا من خلال الشوكة ووضعه فى الماء المغلى، بالإضافة إلى المكونات الأخرى والانتظار لمدة نصف ساعة ليبرد.

 

كما جاء فى التقرير أنه عند أخذ جرعة من هذا المشروب، يتم تسخينها، ويؤخذ منه 4 مرات فى اليوم الواحد، وتكون الجرعة الواحدة حوالى 100 ملى، فهذا المشروب يساعد فى التغلب على السعال دون اللجوء لأى أدوية، لأنه يعتبر من العلاجات الطبيعية لعلاج السعال. 


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