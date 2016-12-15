وزير الهجرة المغربى يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة تسوية أوضاع المهاجرين

الرباط أ ش أ

أكد وزير شئون الهجرة والجالية المغربية المقيمة فى الخارج أنيس بيرو، الأربعاء، أن بلاده عازمة على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفة ونفس البعد الحقوقى والإنسانى والتضامنى.

أكد وزير شئون الهجرة والجالية المغربية المقيمة فى الخارج أنيس بيرو، الأربعاء، أن بلاده عازمة على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفة .

وقال بيرو، فى تصريحات للصحفيين، إنه "طبقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالبدء فورا فى المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين فى وضعية غير قانونية، أن المغرب رائد فى مجال سياسة الهجرة التى يحييها العالم".

وأوضح بيرو، عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية أوضاع المهاجرين فى المغرب الاجتماع فى المرحلة الثانية، أن هذه المرحلة تأتى فى ظرفية يتهيأ فيها المغرب وألمانيا لتنظيم المنتدى العالمى للهجرة، مشيرا إلى أن ألمانيا رائدة فى هذا المجال على مستوى أوروبا، وأن المغرب رائد على مستوى الضفة الجنوبية.

وأكد بيرو أنه سيتم عقد اجتماع مع المجتمع المدنى، الذى يعتبر شريكا أساسيا فى تصور وتنزيل سياسة الهجرة فى المغرب، مبيّنًا أن مكاتب الأجانب المكلفة بتلقى طلبات تسوية الوضعية ستفتح أبوابها على مستوى كل إقليم وعمالة ابتداء من يوم غد الخميس، وأن البرنامج الإدماجى للمرحلة الثانية سيستفيد من نجاح ومكتسبات العملية السابقة التى انطلقت فى 2014 باعتماد نفس معايير التسوية، التى تسهل وتيسر عملية إدماج المهاجرين باعتبارها عملية إنسانية وتحترم حقوق الإنسان.

يذكر أن العاهل المغربى الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته للبدء فورا فى المرحلة الثانية لتقنين أوضاع الأشخاص المقيمين بشكل غير قانونى كما كان مقررا، فى نهاية سنة 2016.