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بتروجت تعيد ريكو لـ"دكة" الزمالك أمام زعيم الثغر

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بتروجت تعيد ريكو لـ"دكة" الزمالك أمام زعيم الثغر بتروجت تعيد ريكو لـ"دكة" الزمالك أمام زعيم الثغر

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، على عودة صلاح ريكو لاعب وسط الفريق إلى الدكة بعد أدائه المتراجع أمام بتروجت فى الجولة الأخيرة بالدورى وتتم المفاضلة بين الثنائى إبراهيم صلاح ومحمود عبد العاطى "دونجا" لمشاركة أحدهما بدلاً منه فى اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى ضمن الأسبوع الـ16 للدورى .

 

كما يدرس جهاز الزمالك العودة للطريقة القديمة داخل الملعب أمام زعيم الثغر واللعب بثنائى فقط فى وسط الملعب وعودة أيمن حفنى للتشكيل الأساسى مع ستانلى وشيكابالا وأمامهما باسم مرسى أو مايوكا وقد يكون الأول الأقرب للعودة إلى تشكيلة الفريق الأساسية فى مواجهة زعيم الثغر.

 


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