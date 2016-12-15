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سعر الذهب اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016

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سعر الذهب اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 سعر الذهب اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016

سجل ارتفاعآ جديدآ اليوم الخميس 15-12 فى التعاملات المسائية، حيث ارتف الذهب اليوم فى بداية التعاملات بقيمة 10 جنيهات و فى نهاية التعاملات المسائية ارتفع ايضآ 10 جنيهات جديدة ليتصل اجمالى الارتفاعات اليوم الي 20 جنيهآ وذلك بسبب الارتفاع القياسي للدولار امام الجنيه المصري اليوم حيث سجل الدولار اليوم فى بعض البنوك فى نهاية التعاملات سعر 19 جنيهآ وهو الرقم الغير مسجل من قبل فى البنوك المصرية منذ قرار تعويم الجنيه من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر.
الذهب فى نهاية تعاملات اليوم

اما عن الذهب فى نهاية التعاملات المسائية فسجل الذهب عيار ١٨ سعر ٥٢٢,٨٥ جنيهآ ، وسجل عيار ٢١ سعر ٦١٠ جنيهآ ، وعيار ٢٤ سجل  سعر ٦٩٧,١٥ جنيهآ، والجنية الذهب سجل سعر ٤٨٨٠ جنيهآ، اما عن السعر العالمى للأوقية فسجل اليوم سعر ١١٦٥ دولار، جدير بالذكر ان الاسعار العالمية قد ارتفعت اليوم بمقدار 4 دولارات عن سعر الامس وارتفع سعر الاوقية اليوم بمقدار 7 دولار ايضآ عن سعر الامس الأربعاء .

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