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بين حمل كيت ميدلتون بطفلها الثالث وإجهاضها لتوأم.. أين الحقيقة؟

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الخميس 15-12-2016 04:08

نشر موقع Hollywood Life تقريراً يشير الى ان دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton حامل بطفلها الثالث.

وذكر الموقع أن أحد المقربين من العائلة الملكية أكد لصحيفة OK أن ميدلتون حامل بشقيق الأمير جورج، أي أن جنس المولود "ذكر"، وهي في شهرها الثالث، لافتاً الى أن إعلان هذا الخبر جاء الآن بالتزامن مع عيد الميلاد الذي يصادف قريباً.

وقال مصدر من داخل القصر الملكي أن كيت خضعت لجميع الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة الجنين، مضيفاً أن الأميرة وزوجها الأمير ويليام William أبلغا الأسرة بهذا النبأ السار، خلال اجتماع عائلي داخل قصر الملكة اليزابيث.

ومن جهة أخرى، نشر موقع Headlines and Global News خبراً، عارٍ عن الصحة حتى الآن، مفاده أن كيت ميدلتون كانت حاملاً بتوأم، الا أنها أجهضت، وهي الآن في حالة نفسية لا تحسد عليها.

خبر "حمل الأميرة كيت" غالباً ما يتصدر الصحف والمواقع العالمية، الا أنه يبقى مبهماً حتى يصدر قصر باكينغهام تأكيده أو نفيه.

 

 

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